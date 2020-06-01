Сумму ущерба от града и ветра объявили в Башкирии

Десятки миллионов рублей ущерба спровоцировал град, прошедший в Буздякском районе Башкирии. Об этом рассказал на оперативном совещании глава комитета по ЧС Фарит Гумеров. По его словам, сильнее всего пострадали сельскохозяйственные посевы.

Всего, по его словам, 31 мая, когда и в Башкирии разбушевалась непогода (град и ветер), в систему поступило 215 сообщений, в которых сообщали также и о повреждении кровель и крыш в жилых домах, школах, детских лагерях и сельхозпредприятиях в Буздякском, Кушнаренковском, Шаранском и Чекмагушевском районах. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Ранее Министерство сельского хозяйства России призвало руководителей региональных органов АПК контролировать ситуацию с саранчовыми вредителями. Теплая погода в зимне-весенний период спровоцировала рост численности саранчи в ряде регионов. Отмечается, что вредителями заселено более 300 тыс. га.