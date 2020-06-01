Рубль вечером 1 июня продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Курс евро на Мосбирже снизился до 77 рублей впервые с 6 марта 2020 года, следует из данных биржи.

Курс доллара со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 22:32 мск понедельника, 1 июня, падает на 95 копеек — до 69,19 рубля, курс евро падает на 89 копеек — до 77,04 рубля. Минутами ранее евро обновил очередной минимум с 6 марта, подешевев до 77 рублей.

Между тем июльский фьючерс на нефть марки Brent растет тем временем на 2,2% — до $38,67 за баррель.

26 мая руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в интервью «Известиям» дал прогноз на курсы доллара и евро. Аналитик уверен, что в ближайшее время стоимость рубля будет зависеть от стоимости нефти. На сегодняшний день котировки растут и тренд пока продолжается. Стоимость российской валюты будет находиться в диапазоне 71–73 в паре с долларом.

Вместе с этим эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в беседе с журналистами «Известий» не исключил и более сильное укрепление курса рубля до отметки $68 и €75.

При этом 19 мая начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин рассказал «Известиям», что волна укрепления рубля на исходе и курс доллара США вряд ли опустится ниже 71,5 рубля в ближайшей перспективе.

20 апреля Центробанк потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн.

В этом же месяце глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам хранить свои накопления сразу в нескольких валютах — рубле, долларе, евро и швейцарском франке.