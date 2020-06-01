Работников фирмы в Китае заставили съесть червей в качестве наказания

Руководство компании в Китае вынудило сотрудников съесть живых червей из-за невыполненных показателей по продажам. Об этом в понедельник, 1 мая, пишет Daily Mail.

Процесс поедания червей работниками снял на камеру один из сотрудников фирмы из города Бицзе в провинции Гуйчжоу.

Источник сообщил журналистам, что другие альтернативные наказания включали в себя такие варианты, как проглотить живую рыбку, почистить офисный туалет, либо заплатить штраф в размере 500 юаней (около 5 тыс. рублей).

Менеджер предприятия заявил, что наказание было частью новой дисциплинарной политики компании, которая была согласована со всеми сотрудниками. Местные власти расследуют инцидент.

18 мая стало известно, что сотрудника станции технического обслуживания в Чите 10 дней продержали запертым в помещении автосервиса в качестве наказания за ущерб, нанесенный автомобилю работодателя. Работник автосервиса без разрешения взял «жигули» и попал на них в аварию. После этого ранее судимый 27-летний сын хозяина мастерской и его знакомый, «применяя насилие», закрыли мужчину в одном из помещений. Позже ему удалось сбежать.