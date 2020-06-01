Власти Москвы рассказали о требованиях к ресторанам после их открытия

Стали известны правила для ресторанов, которые они должны будут соблюдать после возобновления работы. Об этом сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, главным требованием станет расстановка столов на определенном расстоянии друг от друга. Также рестораторы должны будут принимать меры по соблюдению безопасной дистанции, пишет «Газета.ру».

Немерюк уверен, что рестораны и кафе выполнят и будут соблюдать все выдвигаемые требования.

Во вторник, 26 мая, власти Москвы выделили более 200 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что на сегодняшний день утверждены 13 видов субсидий, а сроки приема заявок по большинству видов поддержки продлили.

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. Так, среди них оказались ресторанная отрасль, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

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