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Власти Москвы рассказали о требованиях к ресторанам после их открытия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Стали известны правила для ресторанов, которые они должны будут соблюдать после возобновления работы. Об этом сообщил замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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По его словам, главным требованием станет расстановка столов на определенном расстоянии друг от друга. Также рестораторы должны будут принимать меры по соблюдению безопасной дистанции, пишет «Газета.ру».

Немерюк уверен, что рестораны и кафе выполнят и будут соблюдать все выдвигаемые требования.

Во вторник, 26 мая, власти Москвы выделили более 200 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что на сегодняшний день утверждены 13 видов субсидий, а сроки приема заявок по большинству видов поддержки продлили.

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. Так, среди них оказались ресторанная отрасль, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

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