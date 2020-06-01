Авиабомбу времен ВОВ обезвредили в Брянской области

В Жуковском районе Брянской области обнаружили и обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По информации ведомства, днем 1 июня вблизи деревни Трубачи местные жители обнаружили боеприпас. Они вызвали спасателей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

На место прибыли специалисты-взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Саперы изъяли бомбу, вывезли ее и уничтожили.

В конце мая пиротехники севастопольского управления МЧС и специалисты Черноморского флота уничтожили две немецкие авиабомбы, которые были найдены рядом с трассой «Таврида». Боеприпасы SD-50 времен Великой Отечественной войны ранее обнаружили в районе села Фронтового.