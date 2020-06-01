Строительство экотехношколы в Тамбовской области перешло на следующий этап

В Котовске в Тамбовской области продолжается строительство экотехношколы. Ход работ проверили глава города Алексей Плахотников и его заместитель Людмила Хлусова.

На данный момент строительство перешло на следующую стадию. Сейчас рабочие завершают прокладку электричества, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Как отмечает бригадир, строительных материалов на объекте хватает. Работы ведутся в соответствии с планом.

Ранее сообщалось, что в Елабуге в Татарстане возобновилось строительство полилингвальной школы. Образовательный комплекс будет включать школу «Адымнар – Алабуга» и три дошкольных образовательных учреждения. Кроме того, на базе комплекса появится первый в России музейно-образовательный центр.