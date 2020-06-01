ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом в понедельник, 1 июня, пишет пресс-служба фонда.

«Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей ― то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента», — говорится в сообщении.

Установленный размер единовременной выплаты — 10 тыс. рублей. В ПФР указали, что общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей. В пресс-службе указали, что первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. В соответствии с действующим регламентом, заявления семей на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются течение трех рабочих дней.

Заявление можно подать через портал госуслуг.

О том, что граждане смогут с 1 июня получить выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет, стало известно 11 мая в ходе обращения президента России Владимира Путина к нации. Окончательный срок подачи заявок — до 1 октября текущего года.

Кроме того, Путин заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет и об увеличении минимального размера пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля.