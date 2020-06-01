Вдвое меньше воды накопилось в водохранилищах Крыма

Крымские водохранилища естественного стока к началу лета накопили в 2,3 раза меньше воды, чем год назад. Зимой и весной осадки крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов. Часть крымских рек были наполнены меньше своей нормы.

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 млн куб. м меньше, чем к началу лета 2019 года», — говорится в сообщении регионального гидрометцентра. Синоптики обратили внимание, что приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным, передает Крыминформ.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 млн куб. м, что на 9,62 млн куб. м меньше, чем месяц назад», — сообщили в Гидрометцентре.

В начале февраля с предложением продавать воду на полуостров выступил глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов. По его словам, это позволило бы пополнить бюджет Украины. Идею одобрил первый президент Украины Леонид Кравчук, отметив, что это должна быть именно коммерческая договоренность, а не жест доброй воли.

В Кремле в ответ заявили, что предложения о дополнительном водоснабжении Крыма допустимы, но могут быть рассмотрены только на коммерческой основе.