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В ВОЗ рассказали о восстановлении переболевших COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство переболевших коронавирусной инфекцией пациентов полностью восстанавливаются. Об этом в понедельник, 1 июня, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе пресс-конференции.

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«На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий», — цитирует ее ТАСС.

Однако, по ее словам, пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, могут восстанавливаться дольше. Эксперт отметила, что организация тщательно отслеживает состояние переболевших пациентов и надеется, что в скором будущем сможет предоставить более систематизированную информацию.

Исследования итальянских ученых показали, что легкие переболевших коронавирусом в наиболее тяжелых формах на протяжении полугода остаются уязвимыми, 30% из них могут столкнуться с хроническими проблемами с дыханием.

В конце мая вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин рассказал, что антитела к COVID-19 появляются примерно у 30% переболевших пациентов. Эти сведения дают возможность предвидеть формирование и развитие «популяционного иммунитета».

С 27 мая в Москве доступно бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Чтобы сдать анализ, необходимо оформить предварительную запись по медицинскому страховому полису на официальном портале мэра и правительства столицы. Как рассказали в мэрии, услуга пользуется популярностью у горожан.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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