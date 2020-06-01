Мосгорпарк указал на ответственное отношение граждан к ограничениям

Москвичи, гуляющие в парках в первый день поэтапного снятия ограничений, соблюдают безопасную дистанцию и с пониманием относятся к ограничительным мерам, связанным с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«В связи с дождливой погодой гостей в парках не очень много, массовых скоплений людей не зафиксировано. Сейчас парки работают в тестовом режиме. В течение двух недель, начиная с сегодняшнего дня, москвичи смогут заняться спортом или просто прогуляться по цветущим аллеям парков», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В Мосгорпарке также напомнили, что сохраняется запрет на использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок.

27 мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с 1 июня в городе вводится разрешение на прогулки в «экспериментальном режиме».

На обычные прогулки можно будет выходить с 9 до 21 часа, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день. Для каждого жилого дома устанавливается собственный график прогулок. По словам мэра, такие меры связаны с тем, что большое количество людей на улицах создаст дополнительную эпидемиологическую опасность.

Также Собянин уточнил, что заниматься спортом на открытом воздухе без ограничений можно ежедневно с 5 до 9 часов утра.

Выходить на улицу по-прежнему нельзя будет людям с подтвержденным коронавирусом или подозрением на инфекцию, людям, болеющим ОРВИ, тем, кто с ними проживает, а также тем, кто обязан соблюдать карантинный режим по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы). Всем остальным с 1 июня разрешено совершать прогулки, в том числе гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Кроме этого, радиус прогулок рекомендуется ограничить расстоянием не более 2 км от места проживания. При нахождении на улице необходимо соблюдать безопасную дистанцию, также сохраняется запрет на использование лавочек, беседок, детских, спортивных площадок и любых других объектов, прикосновение к которым может способствовать передаче инфекции другим людям. Также желательно иметь при себе удостоверение личности.

В то же время Собянин сообщил об усилении масочного режима в Москве: любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.