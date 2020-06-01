В Курганской области может появиться День арматуростроителя

День арматуростроителя планируют утвердить в Курганской области. Соответствующий законопроект опубликован на сайте областной думы.

Предлагается установить в Курганской области знаменательную дату — День арматуростроителя, который предлагается отнести на 28 декабря», — сказано в пояснительной записке к документу.

Как сообщает ИА «Ура.ру», законопроект разработан по инициативе фонда «Агентство технологического развития Курганской области». По словам авторов проекта, праздник поспособствует развитию отрасли арматуростроения, а также сохранит память об историческом событии.

28 декабря 1954 года коллектив Курганского арматурного завода провел митинг. Рабочие посвятили его выпуску первой задвижки. В том же году в регионе началось зарождение арматуростроения.