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Россиянам предложили управлять процентной ставкой

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Газпромбанк запустил накопительный счет «Управляй процентом», доходность которого составляет до 6%. Его ставка варьируется в зависимости от суммы ежемесячного пополнения, сообщили «Известиям» в кредитной организации 1 июня.

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«Клиент сам выбирает, какая у него будет процентная ставка по накопительному счету в ближайшем месяце. На максимальную доходность 6% он может рассчитывать при ежемесячном пополнении счета до 10 числа на сумму от 75 тыс. рублей», — отметил банк.

При пополнении счета на сумму от 15 тыс. до 75 тыс. рублей ставка составит 5% годовых. 4,5% годовых, если клиент пополнит счет на 5 тыс. — 15 тыс. рублей. Если счет не пополняют или клиент добавит сумму ниже 5 тыс. рублей, ставка на ближайший месяц составит 4%.
Такой накопительный счет позволяет совершать расходные операции без ограничений, другим его преимуществом является отсутствие лимита по максимальной сумме на счете.
Отмечается, что если сумма в течение расчетного периода превышает 10 млн рублей, применяется ставка 4% годовых.

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов в рублях в июне на уровне 5,49%. Ранее, в апреле регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале мая допускала вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт на следующем заседании в июне.

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