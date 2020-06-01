Коэффициент рождаемости снижается в Башкирии с 2016 года

В Башкирии с 2016 года продолжается снижение суммарного коэффициента рождаемости — количества детей, рожденных одной женщиной. Об этом сообщила младший научный сотрудник Центра исследования социального развития и формирования человеческого капитала Института стратегических исследований Рената Комлева на онлайн-конференции, организованной агентством «Башинформ». Для Башкирии основной причиной снижения показателя является сокращение количества первых рождений.

«Это и старение материнства, которое началось еще с 1993 года, и откладывание рождений, особенно в группе женщин от 15 до 25 лет», — считает Рената Комлева. На эту часть жизни влияет ситуация в экономике, затяжной кризис, обстановка на рынке труда.

«По нашим исследованиям, молодые люди лояльно относятся к незарегистрированным бракам и детям, которые рождаются в таких браках», — приводит данные социологического опроса 2019 года Рената Комлева.

30 января президент Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны. 13 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда превышение умерших над родившимися составило 362 тыс. человек. Основной причиной убыли называется сокращение рождаемости в 80 из 85 регионов РФ.