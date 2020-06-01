Прямой эфир

Путин поговорил по телефону с Трампом

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Космический привет: Путин призвал не списывать проблемы отрасли на COVID-19
Президент накануне Дня космонавтики связался с МКС, а также провел телефонные переговоры с американским лидером

«Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что в ходе беседы был подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере. Кроме того, Путин отметил важность активизации диалога в области стратегической стабильности. Президенты также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Также в ходе телефонного разговора они обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+. Лидеры государств констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен.

Помимо этого, Трамп проинформировал российского лидера о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

30 мая сообщалось, что американский лидер принял решение перенести саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

22 мая сообщалось, что Путин и Трамп с конца марта созванивались шесть раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
Трамп намерен пригласить Россию на G7

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020