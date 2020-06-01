Путин поговорил по телефону с Трампом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что в ходе беседы был подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере. Кроме того, Путин отметил важность активизации диалога в области стратегической стабильности. Президенты также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Также в ходе телефонного разговора они обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+. Лидеры государств констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен.

Помимо этого, Трамп проинформировал российского лидера о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

30 мая сообщалось, что американский лидер принял решение перенести саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

22 мая сообщалось, что Путин и Трамп с конца марта созванивались шесть раз.