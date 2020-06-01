МВД подтвердило назначение Лебедева замглавы ведомства

МВД России официально подтвердило назначение генерал-майора полиции Сергея Лебедева новым замглавы ведомства, начальником следственного департамента МВД. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 июня.

«Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ — начальником следственного департамента министерства внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-майору полиции Лебедеву Сергею Николаевичу специальное звание генерал-майора юстиции», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 1 июня.

Ранее о назначении Лебедева и присвоении ему звания генерал-майора юстиции сообщили источники телеканала РЕН ТВ. Также сообщалось о назначении начальников трех региональных главков МВД, заместителя начальника столичного ГУ МВД и главы УВД по ЦАО.

Ранее Лебедев руководил рязанской полицией. Он окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Начинал карьеру в Рязани, более 10 лет проработал в Свердловской области, дослужившись до первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по региону. В 2016 году Лебедев вернулся в Рязань в качестве начальника следственного управления регионального главка МВД, а в мае 2018 года его назначили на пост начальника ГУ МВД по Рязанской области.

Предшественник Лебедева на посту главы следственного департамента (СД) МВД Александр Романов ушел в отставку после скандала с расследованием уголовного дела в отношении его подчиненных. В апреле 2020 года были задержаны замначальника СД МВД Александр Краковский и генерал Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По данным источников РЕН ТВ, они получили взятку от предпринимателя, владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, который является фигурантом дела о мошенничестве на $10 млн.