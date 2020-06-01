Прямой эфир

МВД подтвердило назначение Лебедева замглавы ведомства

0
Фото: МВД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России официально подтвердило назначение генерал-майора полиции Сергея Лебедева новым замглавы ведомства, начальником следственного департамента МВД. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 июня.

«Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ — начальником следственного департамента министерства внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-майору полиции Лебедеву Сергею Николаевичу специальное звание генерал-майора юстиции», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 1 июня.

Ранее о назначении Лебедева и присвоении ему звания генерал-майора юстиции сообщили источники телеканала РЕН ТВ. Также сообщалось о назначении начальников трех региональных главков МВД, заместителя начальника столичного ГУ МВД и главы УВД по ЦАО.

Ранее Лебедев руководил рязанской полицией. Он окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Начинал карьеру в Рязани, более 10 лет проработал в Свердловской области, дослужившись до первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД по региону. В 2016 году Лебедев вернулся в Рязань в качестве начальника следственного управления регионального главка МВД, а в мае 2018 года его назначили на пост начальника ГУ МВД по Рязанской области.

Предшественник Лебедева на посту главы следственного департамента (СД) МВД Александр Романов ушел в отставку после скандала с расследованием уголовного дела в отношении его подчиненных. В апреле 2020 года были задержаны замначальника СД МВД Александр Краковский и генерал Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По данным источников РЕН ТВ, они получили взятку от предпринимателя, владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, который является фигурантом дела о мошенничестве на $10 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат Госдумы Примаков займет пост главы Россотрудничества
Владимир Токарев назначен руководителем Росжелдора

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020