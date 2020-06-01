Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах

Рассадке зрителей на концертах в шахматном порядке в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции — не лучшее решение. Такое мнение выразил 1 июня народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.

«Возможно, шахматная рассадка — это не самый лучший вариант, а нужно совершенно по-другому организовать систему пропуска зрителей, измеряя температуру, разработав систему дезинфекции помещений и так далее», — заявил он в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

По мнению музыканта, меры по недопущению распространения болезни среди зрителей и музыкантов после возобновления работы концертных залов необходимо обсуждать с профессиональным сообществом.

«Нужно учитывать большое количество профессиональных специфических моментов, разнообразие и неоднородность отрасли. Безусловно, у нас есть и конкретные предложения. Сейчас лето, есть огромная разница между концертами в концертных залах и концертами на открытом воздухе. И я уверен, что рекомендации должны учитывать эти факторы», — добавил Башмет.

21 мая глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что после открытия театров после пандемии зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке. Это же правило может коснуться рассадки людей на концертах.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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