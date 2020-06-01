Из Windows 10 исчезла часть функций после обновления

После выхода в мае 2020 года обновления Windows 10 из операционной системы исчезла часть функций, которые разработчики сочли устаревшими. Об этом сообщает Windows Latest.

Так, разработчики убрали опцию Windows To Go, которая позволяла загружать операционную систему с USB-флешки.

Приложения Messaging и Mobile plans разработчики также посчитали устаревшими. Эти опции актуальны для мобильной версии Windows, но не нужны для компьютерной.

Также пользователи теперь могут удалить приложения WordPad, Notepad и Paint при желании.

Кроме этого, голосовой ассистент Cortana после установки майского обновления перестал искать и проигрывать музыку и управлять системой «умный дом».

О том, что компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, сообщалось 28 мая.

Одним из главных нововведений в обновлении стала вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, которое сможет обновляться через Windows Update. Голосовой помощник Cortana стал самостоятельным приложением, которое устанавливается через «Магазин Windows».