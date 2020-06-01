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Из Windows 10 исчезла часть функций после обновления

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Фото: Depositphotos
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После выхода в мае 2020 года обновления Windows 10 из операционной системы исчезла часть функций, которые разработчики сочли устаревшими. Об этом сообщает Windows Latest.

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Так, разработчики убрали опцию Windows To Go, которая позволяла загружать операционную систему с USB-флешки.

Приложения Messaging и Mobile plans разработчики также посчитали устаревшими. Эти опции актуальны для мобильной версии Windows, но не нужны для компьютерной.

Также пользователи теперь могут удалить приложения WordPad, Notepad и Paint при желании.

Кроме этого, голосовой ассистент Cortana после установки майского обновления перестал искать и проигрывать музыку и управлять системой «умный дом».

О том, что компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, сообщалось 28 мая.

Одним из главных нововведений в обновлении стала вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, которое сможет обновляться через Windows Update. Голосовой помощник Cortana стал самостоятельным приложением, которое устанавливается через «Магазин Windows».

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