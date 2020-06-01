В Свердловский области продлили ограничения из-за COVID-19 до 8 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился до 8 июня продлить ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Об этом он сообщил в понедельник, 1 июня, в своем Instagram.

«Вы сами видите по статистике: каждый день — больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было — я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня», — написал Куйвашев.

Он отметил, что будет ежедневная сверка цифр по заболевшим. Если в течение трех дней наметится тенденция к снижению количества новых пациентов с COVID-19, то возможны послабления.

«Первые в очереди на открытие — магазины площадью до 400 кв.м с отдельным входом. Конечно, как я уже писал, организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил», — заявил губернатор.

Куйвашев добавил, что в регионе достаточное количество тестов на коронавирус и их продолжат делать всем, кто входит в группу риска по новой инфекции.

В конце мая в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди работников склада торговой сети «Красное & Белое» было возбуждено уголовное дело.

По данным на 1 июня, в России выявлено 414 878 случаев заболевания COVID-19, 175 877 человек выздоровели, 4855 пациентов скончались. В Свердловской области 5732 случая, 2337 выздоровевших и 29 летальных исходов.

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