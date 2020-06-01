Москвичи увидят загруженность парков с помощью интерактивной карты

Жители Москвы смогут посмотреть загруженность столичных парков с помощью интерактивной карты на портале mos.ru, а также в приложении «Моя Москва», сообщается на официальном портале московской мэрии.

Карта поможет спланировать прогулку с соблюдением безопасной дистанции. Территории парков и других мест отдыха будут окрашены в несколько цветов в зависимости от доступности и загруженности.

Зеленый цвет означает, что парк открыт для посещения и в нем немного людей, желтый — что соблюдать безопасную дистанцию стало сложнее и от прогулки следует воздержаться, красный — высокий риск нарушения дистанции. В таком случае администрация может временно закрыть вход, а информация об этом отобразится на карте.

«Эта информация в режиме реального времени будет доступна москвичам, чтобы они могли спланировать прогулку, соблюдая все правила санитарной безопасности», — рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С 21:00 до 9:00, когда места отдыха закрыты, их зоны на карте будут автоматически окрашены в красный цвет. Те места, где по утрам можно заниматься спортом, будут оранжевого цвета.

Для того чтобы посмотреть загруженность парков в приложении, необходимо выбрать сервис «Пешие прогулки» и ввести нужный адрес. После того как откроется расписание, необходимо нажать на кнопку «Показать ближайшие парки» и станет доступна карта с природными территориями и их уровнем загруженности.

27 мая власти Москвы объявили о новом этапе снятия ограничений. С первого дня лета в Москве будет разрешена вся непродовольственная торговля, к работе смогут вернуться также прачечные-химчистки и ремонтные мастерские. Также мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня в столице планируется «в тестовом режиме» разрешить прогулки по определенному графику для жителей каждого дома.

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