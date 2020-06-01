Подаренный российскими таможенниками лабрадор поступит на службу в Финляндии

Лабрадор по кличке Ютта, подаренный Федеральной таможенной службой России финским коллегам, готовится приступить к службе на таможне. Об этом в понедельник, 1 июня, пишет ТАСС.

«Сегодня Ютта официально стала таможенной собакой, задачей которой будет поиск наркотических веществ в аэропорту Хельсинки-Вантаа, то есть проверка пассажиров, грузов, почты. Она будет помогать таможне и другим ведомствам в предотвращении преступлений», — сообщил агентству инструктор собаки Юсси Плантинга.

Он указал, что рабочий день собаки будет длиться 12 часов.

«По характеру Ютта открытая, самостоятельная, смелая и порой даже немного дерзкая», — добавил Плантинга.

Лабрадора подарили летом 2019 года сотрудники ФТС России своим коллегам из Финляндии по случаю 25-летия соглашения между странами о взаимной помощи в таможенных делах.

В конце марта 2019 года сообщалось, что президент России Владимир Путин получил в подарок от киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и щенка породы тайган. В октябре 2017 года Бердымухамедов преподнес российскому лидеру в подарок щенка алабая. Питомец получил кличку Верный.