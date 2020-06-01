Названа дата начала личного приема граждан в ФНС по записи

Федеральная налоговая служба (ФНС) России откроет налоговые инспекции для личного приема граждан по предварительной записи 15 июня. Об этом говорится 1 июня на сайте ведомства.

«С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи», — отмечается в сообщении. Одновременно в ведомстве напомнили о возможности удаленно решить большинство вопросов по налогам.

Записаться в ФНС можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый контакт-центр ведомства. При посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте.

В конце мая прошла онлайн-встреча глав налоговых администраций стран БРИКС, посвященная работе в условиях пандемии. Налоговые службы обменялись технологиями и мерами, которые принимаются, чтобы обеспечить работу сервисов для налогоплательщиков.