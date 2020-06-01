Летнее тепло придёт в Москву после 10 июня
В столице лето наступит после 10 июня. Температура воздуха поднимется выше 20°С. Первая неделя месяца будет прохладнее, чем обычно. К тому же дожди пока не намерены покидать Московскую область. Средняя температура в июне будет в районе 16°С.
В столице лето наступит после 10 июня. Температура воздуха поднимется выше 20°С. Первая неделя месяца будет прохладнее, чем обычно. К тому же дожди пока не намерены покидать Московскую область. Средняя температура в июне будет в районе 16°С.