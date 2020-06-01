Сквер Восточный благоустроят в Тюмени

В Тюмени на улице 30 лет Победы планируют благоустроить сквер Восточный. Территория расположена вблизи административных зданий, поэтому ее сделают подходящей для спокойного отдыха и прогулок.

При благоустройстве предполагается сохранить зеленые насаждения и обеспечить комфорт горожанам. Подрядчик высадит кустарники и многолетние цветы, а также проведет систему водоотведения и организует пешеходные дорожки, сообщает портал «Наш город» со ссылкой на портал «Тюмень — наш дом».

В сквере планируется установить несколько арт-объектов, построить площадки для выгула собак. Решение о новых объектах примут через несколько месяцев.

В конце мая сообщалось, что в городе Заводоуковск (Тюменская область) может появиться экопарк «ЭкоУК». Город планирует участвовать во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды и получить федеральный грант на благоустройство территории.