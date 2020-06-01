Детскую поликлинику капитально отремонтировали в Новосибирске

Детская поликлиника на улице Фрунзе в Новосибирске открылась после капитального ремонта. На работы стоимостью 38 млн рублей понадобилось менее пяти месяцев, полностью обновлены все помещения: регистратура, кабинеты врачей, коридоры и холлы.

В здании оборудована комната матери и ребенка. Несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе, финансирование мероприятий национальных проектов сокращено не было, передает vn.ru.

В поликлинике появился инфекционный бокс, лор-комбайн, бинокулярный офтальмоскоп, аппараты для УЗИ-диагностики. Специалисты заменили электропроводку, водоснабжение, вентиляцию, системы видеонаблюдения, оповещения и др.

Напомним, детская поликлиника №9 в Иркутске должна начать прием пациентов к 15 августа. Идет процесс оснащения медучреждения современным оборудованием. На покупку техники (в том числе — томографа и рентгеноаппарата) выделено 139 млн рублей.