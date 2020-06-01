Воробьев заявил о возможном открытии ТЦ в Подмосковье

На следующем этапе снятия ограничений в Московской области могут быть открыты торговые центры. Об этом 1 июня заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Воробьев также добавил, что следующими могут открыться торговые центры. Стационары, перепрофилированные под коронавирус, также будут постепенно возвращается к обычному графику работы», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Губернатор напомнил, что в Московской области к августу должен завершиться ямочный ремонт, а к сентябрю благоустроят около 700 дворов, к октябрю — более 30 общественных пространств.

28 мая Воробьев подписал постановление, по которому ослабляется режим ограничений, введенный с 28 марта из-за пандемии. В регионе возобновят свою работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки. Также с начала лета ожидается открытие парковых зон для свободного посещения при условии соблюдения социальной дистанции и ношения масок с перчатками. С 3 июня возобновят работу парикмахерские.

Кроме того, с 23 мая отменен пропускной режим на передвижение.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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