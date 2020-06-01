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В Twitter появилось способное сломать смартфоны Samsung фото

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Фото: twitter.com/UniverseIce
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Один из пользователей Twitter разместил фото, установка которого в качестве экранной заставки способна сломать смартфоны производителя Samsung.

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«Никогда не устанавливайте эту картинку в качестве обоев, особенно для пользователей смартфонов Samsung, это приведет к поломке вашего телефона! Если кто-либо пришлет вам это изображение, игнорируйте его», — написал автор 31 мая.

В другом посте автор отметил, что специалисты компании Samsung уже знают о проблеме и работают над ее решением.

В комментариях пользователи соцсети написали, что при установке фотографии в качестве заставки их телефоны действительно начинали перезагружаться и мигать либо отказывались включаться.

Один из комментаторов предположил, что влияние на работу устройства оказывает неверный цифровой профиль файла, и операционная система Samsung не может корректно его обработать.

17 февраля сообщалось, что экран нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом же сгибании у покупателя в Англии.

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