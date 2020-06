В Twitter появилось способное сломать смартфоны Samsung фото

Один из пользователей Twitter разместил фото, установка которого в качестве экранной заставки способна сломать смартфоны производителя Samsung.

«Никогда не устанавливайте эту картинку в качестве обоев, особенно для пользователей смартфонов Samsung, это приведет к поломке вашего телефона! Если кто-либо пришлет вам это изображение, игнорируйте его», — написал автор 31 мая.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL