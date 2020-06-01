В Челябинске храм переехал в здание бывшего ночного клуба

Храм Александра Невского на Алом поле в Челябинске переехал на время реконструкции в здание, строившееся под ночное заведение. Сообщение об этом появилось на странице храма в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники храма попросили прихожан помочь убраться в новом помещении.

«Да, действительно временно переезжают. Слава Богу, есть куда переезжать», — подтвердили журналистам URA.RU в Челябинской епархии.

Теперь богослужения будут проходить в здании, находящемся в 100 м от храма. Оно было прозвано горожанами «утюгом» за нестандартную вытянутую округлую форму. Построили его в 2005 году без разрешений. В помещениях располагались ночные клубы, а в последние месяцы работал салон эротического массажа.

31 мая главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. 7 июня, в праздник Святой Троицы, митрополит Ювеналий собирается отслужить молебен на соборной площади Коломны.