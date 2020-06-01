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Путин назвал принципиальным решение о прямой помощи гражданам

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Прямая поддержка граждан и особенно семей с детьми на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции — принципиальное решение государства. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил президент России Владимир Путин.

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«Как и в других странах, эпидемия, вынужденные обоснованные врачами-специалистами ограничения отразились на российской экономике, на работе наших предприятий, а значит, и на благополучии граждан <…> Но реализуя наши меры, меры поддержки, мы приняли принципиальное решение: оно заключалось в том, что прежде всего мы решили помогать напрямую людям», — сказал Путин во время видеоконференции с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

В первую очередь, по словам российского лидера, было принято решение о поддержке семей с детьми. В частности, это касается дополнительных выплат и скорректированных условий о назначении пособий.

Президент отметил, что церемония вручения орденов «Родительская слава» стала уже традицией в Международный день защиты детей. Он подчеркнул, что семья — это опора не только для человека и общества, но и для государства.

«Неслучайно, что при обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений самих граждан нашей страны. Также убежден, что необходимо закрепить в Основном законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства», — добавил президент.

О том, что граждане смогут с 1 июня получить выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет, стало известно 11 мая в ходе обращения Путина к нации. Окончательный срок подачи заявок — до 1 октября текущего года.

Кроме того, Путин заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет и об увеличении минимального размера пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля.

1 июня Пенсионный фонд России сообщил, что семьи начали получать первые деньги. Общая сумма перевода составила 146 млрд рублей.

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