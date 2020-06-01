Данкверт обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовных дел

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в управление МВД РФ по Москве о привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Об этом рассказала 1 июня его советник Юлия Мелано.

По ее словам, заявление подано лично от Данкверта, но не от лица возглавляемого им ведомства, сообщает «Интерфакс». «Ранее Россельхознадзор информировал общественность и СМИ о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании «Млековита», — напомнила она.

Интересы Данкверта в суде представит адвокат Анатолий Кучерена. По словам защитника, глава Россельхознадзора попросил правоохранительные органы возбудить уголовные дела по статьям «Клевета» и «Донос» в связи с появлениями сообщений о вымогательстве.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стало заявление некоего Ярослава Сергеева, жителя столичного региона, в Генпрокуратуру, в котором он сообщил о факте якобы вымогательства главой Россельхознадзора у польской компании «Млековита» $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в РФ.

Как следует из заявления Данкверта, в заявлении распространены заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения касаемо его лично и его заместителя. Поскольку Сергеев не подтвердил своего юридического отношения к компании «Млековита», то в его действиях усматриваются признаки преступления, а именно заведомо ложный донос, полагает глава Россельхознадзора.

28 мая СМИ сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита» обвинил Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. Как утверждалось, российские чиновники якобы требовали эту сумму за снятие ограничений поставок продукции «Млековиты» из Польши в Россию.

Предприниматели рассказали, что по поводу передачи средств якобы проходили переговоры еще в ноябре 2019 года. По факту обращения в полицию начали доследственную проверку.

После появления этой информации, Данкверт обсудил с Кучереной свою реакцию на обвинения в вымогательстве взятки.