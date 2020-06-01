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Ревизию парковок для велосипедов проведут в Санкт-Петербурге

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Власти Санкт-Петербурга планируют стимулировать горожан пересаживаться с автомобилей на велосипеды. В Северной столице планируют провести ревизию установленных в городе велопарковок и анализ маршрутов.

По словам председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, не в каждом районе возможно организовать маршруты общественного транспорта. В таких ситуациях актуальны вело- и самокат-шеринг. Представители компаний отметили, что в последние годы становится популярным бесстанционный сервис проката, в связи с чем необходимо увеличивать количество парковок, которые могут быть использованы для велосипедов и самокатов. Об этом сообщает телеканал «78».

В связи с этим в Петербурге решено провести ревизию установленных велопарковок, а также проанализировать существующие велосипедные маршруты. В дальнейшем будет проработан вопрос о возможности использования существующих и установки новых парковок для размещения самокатов и велосипедов.

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