Синоптики рассказали о погоде в ЦФО в первую неделю лета

С 1 по 7 июня в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) установится дождливая погода, местами возможны грозы, температура воздуха к среде поднимется до плюс 17–19 градусов, к концу недели станет теплее и столбики термометров покажут до плюс 22–27 градусов. Об этом сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала 1 июня ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра, в регионе в ближайшие двое суток пройдут затяжные дожди, возможно, с грозами и градом. Осадки прекратятся только к концу недели. Ночами температура воздуха будет держаться около 10 градусов, днем потеплеет до 19–24.

Дожди пройдут в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. К 3 июня в этих регионах потеплеет до плюс 16–19 градусов, к воскресенью столбики термометров в этих регионах покажут около плюс 25–27 градусов.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Орловской, Ярославской областях к середине недели воздух прогреется до плюс 17–18 градусов, к 7 июня ожидается до плюс 21–22 градусов. В течение первой недели лета будут идти дожди, пройдут грозы, сопровождаемые сильным ветром.

По данным сайта Гидрометцентра России, погоду в ЦФО определят в ближайшие дни атмосферные фронты циклона, центр которого будет медленно перемещаться с Украины на Белоруссию.

Теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

1 июня в российской столице будет прохладно и дождливо. Московский регион будет находиться в зоне активного южного циклона. Метеозависимые и страдающие заболеваниями сердца и сосудов люди могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия.