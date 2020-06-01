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Бизнес в России начал возвращаться к докризисному уровню активности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В мае малый и средней бизнес (МСБ) России начал возвращаться к докризисному уровню активности, свидетельствуют данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, опубликованные в понедельник, 1 июня.

Обороты бизнеса в течение трех рабочих недель с 12 по 31 мая увеличились на 17% по сравнению к периоду до начала эпидемии коронавируса и практически приблизились к уровню февраля 2020 года, однако в годовом сравнении сократились на 18%.

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Активность МСБ в период майских праздников оказалась выше, чем в прошлом году, так как из-за закрытия границ люди остались в России, а бизнес адаптировался к сложившимся условиям. Заметный рост был зафиксирован в таких сегментах, как розничная торговля продуктами и e-commerce.

По словам директора Тинькофф Бизнеса Федора Бухарова, самым сложным периодом для бизнеса стала первая неделя изоляции, однако почти сразу многие сегменты показали постепенный рост.

«Мы видим, какв мае начали восстанавливаться обороты салонов красоты и сферы услуг, которые постепенно вернулись к работе в разных регионах России. Также многие сегменты адаптировались к работе в онлайне, поэтому к концу мая мы фиксируем практически полное восстановление оборотов у того бизнеса, кто смог продолжить работу или смог перестроиться», — рассказал он.

Он отметил, что ситуация в июне будет зависеть от победы над вирусом, однако уже сейчас можно увидеть, что кризис в МСБ будет преодолен.

Исследование основано на анализе динамики оборотов клиентов «Тинькофф Бизнеса» среди более 550 тыс. компаний МСБ.

21 мая сообщалось, что индекс бизнес-активности Tinkoff CoronaIndex показал восстановление потребительских расходов после отмены нерабочих дней и частичного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Самые высокие показатели индекса выпали на дни в преддверии гендерных праздников: перед Днем защитника Отечества показатель достиг 8,1; 14 февраля, в День святого Валентина, наблюдался тот же уровень, 7 марта, накануне Международного женского дня, он достиг рекордного значения в 8,6. Это пиковый показатель для малого и среднего бизнеса за весь 2020 год. Самое низкое значение индекса в России наблюдалось 19 апреля — 3,9, в Москве — 3,8.

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