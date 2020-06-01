Дубовую рощу в 75 тыс. деревьев высадили в Липецкой области

В Добринском районе Липецкой области жители села Средняя Матренка высадили дубовую рощу в 75 тыс. деревьев. Об этом рассказал глава районной администрации Сергей Москворецкий.

По его словам, дубрава стала символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Местные жители совместно с работниками Куликовского лесхоза высадили 75 тыс. дубов — по 1 тыс. деревьев на каждый год, прошедший со дня победы, пишет GOROD48.

Местом расположения рощи стала территория бывшего сада помещика Хренникова. Деревья высадили на площади 13,3 га.

Ранее сообщалось, что в Тверской области высадили 6,3 млн деревьев в рамках акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.