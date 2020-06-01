Реку Смоленку в Петербурге очистят от мусора

В Санкт-Петербурге начались работы по очистке дна реки Смоленки. В ходе работ будет извлечено порядка 40 тыс. кубометров донных отложений.

Расчисткой русла занялись специалисты комитета по природопользованию. Работы пройдут на участке протяженностью более 1,5 км между Смоленским и Наличным мостами. Об этом сообщает телеканал «78».

В комитете уточнили, что расчистка будет проходить в 2020 и 2021 годы. За два сезона со дна поднимут более 40 тыс. кубометров отложений. Также специалисты очистят береговые откосы, снесут часть деревьев и кустарников и поднимут со дна затопленные крупногабаритные предметы.

Для сноса деревьев будет проведено обследование территории с целью актуализации акта сноса зеленых насаждений. План работ будет обсуждаться с местными жителями.

Очистка реки закончится в октябре 2021 года.