Десятки свалок обнаружили в окрестностях города в ЯНАО

В городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили более 30 несанкционированных свалок. Нарушения были выявлены в ходе проверки, сообщает окружная природоохранная прокуратура.

По данным ведомства, всего были зафиксированы 33 свалки бытовых, строительных и других отходов различных классов опасности. В некоторых случаях были найдены горючие отходы, создающие прямую угрозу пожарной безопасности лесов, пишет ИА «Ура.ру».

Было установлено, что городская администрация не принимала должные меры по охране и защите городских лесов. К началу пожароопасного сезона мэрия также не обновила минерализированные полосы и противопожарные разрывы. Власти начали разработку плана устранения нарушений только после вмешательства прокуратуры.

В мэрии города рассказали, что эти свалки власти пытаются ликвидировать на протяжении двух лет. В 2018-м их количество достигало 57, силами волонтеров, сотрудников администрации, горожан удалось убрать 24 свалки.

В конце мая сообщалось, что свалку строительного мусора, образовавшуюся на склоне реки в Сургутском районе ХМАО, ликвидировали. Строительную компанию привлекли к административной ответственности.