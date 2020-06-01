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Лукашенко заявил о готовности лично бороться с преступностью во время выборов

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Фото: ТАСС/БелТА/Андрей Покумейко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сам вступить в борьбу с «бандами уголовников» в период избирательной кампании. Об этом он рассказал в понедельник, 1 июня, в беседе с председателем КГБ Белоруссии Валерием Вакульчиком.

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«В стране должен быть порядок, мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. И я этого не допущу, я уже военным говорил: один буду против них сражаться, если надо, хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну» — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

При этом глава государства подчеркнул, что в рамках закона белорусы могут открыто высказывать свою точку зрения

«Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста — определены места во всех городах точки, где можно вести дискуссию. По-моему, в Минске это шесть точек. Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске, иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», — сказал президент.

По словам Лукашенко, власти страны будут с уважением относиться к тем гражданам, которые будут выражать свое мнение в рамках закона.

В настоящее время в стране проходит предвыборная кампания. Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа, передает НСН.

29 мая в Гродно был задержан белорусский блогер Сергей Тихановский. Он организовал пикет со сбором подписей в поддержку выдвижения своей супруги Светланы Тихановской в президенты. В МВД республики сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело.

Первоначально Тихановский планировал сам выдвигаться в президенты, однако в мае он не зарегистрировал инициативную группу для сбора подписей в поддержку своего выдвижения, так как на тот момент отбывал административный арест и не смог подписать документы для подачи в ЦИК. Блогер значится руководителем инициативной группы супруги и помогает жене в предвыборной борьбе. Тихановская будет представлять интересы всех, кто поддерживал кандидатуру ее мужа.

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