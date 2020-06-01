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В России начались продажи новой версии кроссовера Lexus NX

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Фото: Lexus
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Японская компания Lexus начинает продажи на российском рынке новой специальной версии кроссовера Lexus NX 200 AWD Black Vision. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 1 июня.

Отмечается, что внешне спецверсия отличается затемненной фирменной решеткой радиатора, оригинальной накладкой F-SPORT на бампере, черными корпусами наружных зеркал заднего вида и 18-дюймовыми легкосплавными дисками, окрашенными в темно-бронзовый цвет.

Все автомобили эксклюзивной версии отмечены специальной эмблемой Black Vision. Дизайн интерьера кроссовера выполнен преимущественно в черном цвете с серебристыми вставками.

В оснащение Lexus NX 200 AWD Black Vision входит интеллектуальная система доступа в салон, электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Стоимость автомобиля начинается от 2 878 000 рублей.

16 апреля стало известно, что Lexus планирует в 2021 году выпустить новый большой флагманский кроссовер LQ.

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