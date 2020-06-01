Размытый паводком железнодорожный мост восстановят в Мурманске

Железнодорожный мост, опора которого оказалась размыта в результате паводка, будет восстановлен в течение нескольких недель. Конструкция сместилась из-за сильного потока воды.

По словам губернатора Мурманской области, восстановительные работы ведутся круглосуточно. Движение поездов по мосту остановлено. Пассажиров доставляют к поездам дальнего следования на станции Выходной с помощью общественного транспорта. Об этом пишет ИА FlashNord. За трое суток услугой воспользовались 1,4 тыс. пассажиров.

Подтопление в районе моста произошло 27 мая. В Мурманске был создан оперативный штаб из-за подтопления промышленных территорий и участка федеральной трассы «Кола» после выхода реки Роста из берегов. Внезапная паводковая ситуация была спровоцирована резким потеплением и обильным таянием снега.