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Размытый паводком железнодорожный мост восстановят в Мурманске

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Железнодорожный мост, опора которого оказалась размыта в результате паводка, будет восстановлен в течение нескольких недель. Конструкция сместилась из-за сильного потока воды.

По словам губернатора Мурманской области, восстановительные работы ведутся круглосуточно. Движение поездов по мосту остановлено. Пассажиров доставляют к поездам дальнего следования на станции Выходной с помощью общественного транспорта. Об этом пишет ИА FlashNord. За трое суток услугой воспользовались 1,4 тыс. пассажиров.

Подтопление в районе моста произошло 27 мая. В Мурманске был создан оперативный штаб из-за подтопления промышленных территорий и участка федеральной трассы «Кола» после выхода реки Роста из берегов. Внезапная паводковая ситуация была спровоцирована резким потеплением и обильным таянием снега.

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