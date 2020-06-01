Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Документ, утвержденный главным санитарным врачом России Анной Поповой 30 мая, опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с рекомендациями столы в заведении должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. В предыдущей редакции документа это расстояние составляло 1 м.

Предприятиям общественного питания следует использовать посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом. При отсутствии машины ручное мытье посуды должно осуществляться с применением дезинфицирующих средств либо должна использоваться одноразовая посуда. Ее сбор следует производить в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты. Не допускается использование посуды с трещинами и сколами.

Рабочие помещения должны проветриваться каждые два часа, а в закрытых помещениях необходимо использовать устройства для обеззараживания воздуха. Кроме этого, каждые 2–4 часа должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей. Также в помещениях должны быть установлены дозаторы с обеззараживающими средствами для рук.

Сотрудникам следует находиться на рабочем месте в защитных масках, их запас должен быть рассчитан на пять дней вперед. При этом медицинские маски должны утилизироваться централизованно в герметичную упаковку в два полиэтиленовых пакета.

Перед началом рабочего дня сотрудникам необходимо измерять температуру тела и не допускать к работе тех, у кого есть признаки ОРВИ.

29 мая Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений для возобновления богослужений после их приостановки из-за пандемии коронавируса. Открытие храмов, синагог и мечетей будет проходить в три этапа. На каждом из них не рекомендуется участие в богослужениях людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Помимо этого, верующие будут обязаны использовать различные средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5 м.