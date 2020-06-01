ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

Первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет перечислил Пенсионный фонд России (ПФР). Общая сумма перевода составила 146 млрд рублей. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе фонда.

Средства господдержки в первый день лета получили почти 15 млн детей.

«Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей ― то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента», ― говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что заявления можно подать через портал госуслуг.

О начале перечислений выплат на детей от трех до 16 лет с понедельника ранее в этот же день сообщила заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова.

30 мая стало известно, что 1 июня выплаты на детей, направленные на поддержку в период коронавируса, получат 10 млн семей. Это родители, подавшие заявки до 22 мая включительно. Те, кто обратился за выплатой в следующие два дня, получат деньги 2 июня.

26 мая Министерство финансов РФ перечислило 222,1 млрд рублей в ПФР для поддержки семей с детьми. На вышеуказанные выплаты из этой суммы будут направлены 197,2 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.