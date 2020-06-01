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В Минпросвещения заявили о планах провести выпускной для школьников в очной форме

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Министерство просвещения России планирует провести школьный выпускной в очной форме. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил глава Сергей Кравцов.

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«Надеюсь, что всё восстановится, мы для этого всё делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», ― отметил он во время онлайн-фестиваля «Большая перемена».

В конце мая в Минпросвещения заявили о том, что всероссийский «Выпускной вечер» в школах пройдет онлайн 27 июня. В ведомстве также рекомендовали регионам провести онлайн-выпускные для школьников в этот же день.

25 мая министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал проведение пробного ЕГЭ 29 и 30 июня. Они состоятся без участия школьников, чтобы «проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах», отмечали в Минпросвещения. Первым днем ЕГЭ станет 3 июля.

В этом году проведение ЕГЭ перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников и вовсе отменили.

ЕГЭ проведут только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы в 2020 году. Остальным оценки в аттестат выставят по итогам года.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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