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На Украине рассказали об уничтоженной системе здравоохранения

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Фото: ТАСС/Zuma
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник, 1 июня, отметил в своем видеообращении, что система здравоохранения в стране полностью уничтожена из-за реформ последних лет.

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«Я нахожусь на посту министра охраны здоровья уже два месяца, поэтому могу обоснованно утверждать — системы охраны здоровья на Украине нет. Остались только обломки советского прошлого и фрагменты абстрактных нереализованных проектов будущего. Отсутствует нормальная нормативная и ресурсная база, а система полностью уничтожена», — сказал он.

Он подчеркнул, что виновато в произошедшем предыдущее правительство Украины, которое инициировало реформы медицины. И в настоящее время, по его словам, приходится работать над ошибками.

«Все наработки псевдореформаторов сводятся к тому, что десятки тысяч врачей оказались под угрозой увольнения, а сотни тысяч больниц — на грани закрытия. Результатом их действий также стал дефицит лекарств, медицинского оборудования и отток украинских врачей за границу», — добавил Степанов.

В конца апреля почти половина жителей Украины отметили ухудшение качества государственных медицинских услуг, оказываемых в стране.

Тогда же Степанов заявлял, что на Украине все же будут реформировать медицину. Таким образом любые действия, которые будут разрушать данную сферу, по его словам, полностью приостановят, сообщило информационное агентство ZIK.

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