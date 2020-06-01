В Словении отменили действие режима эпидемии из-за COVID-19

В Словении с понедельника, 1 июня, официально прекращает действие режим эпидемии по COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ.

Разрешено проведение мероприятий с участием не более 200 человек. Возобновляют деятельность оздоровительные и фитнес-центры, отели, бассейны, а также суды.

Школы открывают двери для учеников некоторых классов. До конца недели учебные заведения вернутся к полноценной работе, а учащиеся смогут сдать школьные экзамены, которые откладывались с мая, пишет zurnal24.

При этом некоторые ограничения сохраняются. Так, граждане обязаны соблюдать безопасную дистанцию и придерживаться противоэпидемических рекомендаций. По-прежнему запрещена работа ночных клубов, непродовольственным магазинам воспрещается работать по воскресеньям и праздничным дням.

Власти подчеркивают, что распространение коронавируса в стране еще не завершилось, лекарств и вакцин для лечения COVID-19 пока нет. Поэтому жители должны соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, в том числе медцентрах и домах престарелых, а также в общественном транспорте — везде, где соблюдение безопасной дистанции невозможно, пишет ТАСС.

Первый случай заражения COVID-19 в Словении был зафиксирован 4 марта. По данным Worldometer на 1 июня, в Словении выявлено свыше 1,4 тыс. заболевших COVID-19, скончались 109 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.