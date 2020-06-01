Прямой эфир

Опыт Чжэцзяна

Благодаря комплексному подходу в борьбе с эпидемией провинции одной из первых удалось возобновить производство
0
Фото: Global Look Press/Ju Peng
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью, в которой призвал зарубежных экспертов обратить внимание на опыт Первой больницы провинции Чжэцзян.

Столкнувшись с внезапной вспышкой коронавируса, провинция Чжэцзян не имела никакой информации о новом «враге». Только прошлый опыт, научное руководство и быстрое реагирование помогли успешно выдержать испытание. Средний национальный показатель смертности от коронавируса составляет около 3%. И хотя доля тяжёлых и критических больных в провинции Чжэцзян высока, уровень смертности здесь всего 0,1%.

Провинция Чжэцзян создала 335 амбулаторных отделения и усилила подготовку кадров. Учитывая высокую заразность заболевания, было создано 95 специализированных больниц с общей численностью 4911 койко-мест. При этом 36 резервных специализированных больниц находились в режиме ожидания. В конце апреля в Чжэцзяне было создано 185 комплексных пунктов обслуживания для тестирования здоровья населения в ключевых регионах.

В Ухань было направлено 11 высокоподготовленных медицинских команд общей численностью 2018 человек. Кроме этого были налажены поставки соответствующих противоэпидемических средств и снабжение жизненно необходимой продукцией.

Для технологического контроля провинция внедрила пятицветную карту 90 округов (городов, районов), чьи эпидемические риски оцениваются по пятибалльной цветовой шкале — от красного до зелёного. Система обработки больших данных помогает избежать слепых зон на этой карте. Карта учитывает код здоровья и индекс управления и контроля эпидемической ситуации, включающий в себя данные диагностики.

Провинция Чжэцзян реализует комплексное интеллектуальное управление, которое обеспечивает основу для эффективной профилактики и контроля коронавирусной инфекции. Благодаря этому появилась возможность обеспечить возобновление производства на территории всей провинции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020