Состояние пляжей перед купальным сезоном проверили в Орле

Инспекторы ГИМС проверили состояние пляжей и готовность к купальному сезону в Орле. Сроки открытия пляжей будут определены в зависимости от эпидемиологической обстановки.

По данным InfoOrel.ru, инспекторы проверяли состояние вышек и наличие детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна водоема. Кроме того, проверялось наличие информационных стендов с информацией о правилах купания и мерах по предупреждению несчастных случаев.

Пляж у городского парка Орла соответствует требованиям и допущен к эксплуатации. На озере Светлом пока отсутствуют детские купальни, не обозначены границы заплыва и не огорожено место возле трубы, через которую проводится подкачка воды. В течение недели запланировано повторное освидетельствование пляжа.

Решение о начале купального сезона будут принимать местные власти с учетом рекомендаций и эпидемиологической обстановки по коронавирусу.