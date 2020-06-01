Интеллектуальную онлайн-игру для школьников запустили в Томской области

Томские университеты, IT-компании и власти региона запустили интеллектуальный игровой проект для учеников 5–11-х классов Inside Game. Каждый день до середины июля в прямом эфире на YouTube-канале проекта для детей будут проходить зарядки, вебинары, мастер-классы и челленджи. Для ребят подготовили материал для изучения микроэлектроники, агроведения, промышленного дизайна, химического инжиниринга, а также инструкции о том, как создать свое мобильное приложение и завести блог.

«Участники не будут проводить весь день за компьютером, встречи в прямом эфире рассчитаны на 30 минут на YouTube-канале проекта, а оставшееся время будет отдано самообразованию, решению кейсов и участию в челленджах», — говорится в сообщении администрации Томской области, передает РИА «Томск».

Inside Game разработали ученые и специалисты томских университетов, детского технопарка «Кванториум», компаний-партнеров вузов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора призвали родителей следить за качеством цифрового контента для сыновей и дочерей. По словам экспертов, современные дети являются самой многочисленной (22,6 млн) и самой медийно активной частью социума. С особым вниманием эксперты призвали отнестись к играм, игрушкам и медиаактивностям, которые эксплуатируют детский азарт. В частности, речь идет о компьютерных играх с покупками и пожертвованиях, а также о детских казино.