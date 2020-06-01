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Водителям Краснодара грозят штраф и тюрьма за перевозку людей на крыше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Краснодаре правоохранительные органы проводят проверку по факту появления в соцсетях видеороликов, как водители автомобилей перевозят пассажиров на крыше транспортных средств.

Так, но одной из записей молодой человек исполняет танец на крыше двигающегося на большой скорости ВАЗ-2108, на другой — трое молодых людей едут, высунувшись из салона «ВАЗа» через отверстие, где должно быть заднее стекло. На третьей — двое мужчин передвигаются на крыше внедорожника. В это время один из них пьет.

Как рассказал ИА «Кубанские новости» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, водители, которые допускают подобные нарушения, не задумываются об их последствиях.

В случае если пассажиру будет причинен тяжкий вред здоровью либо наступит смерть, водитель понесет уголовную ответственность. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Пока же виновных наказывают штрафом. Он составляет 1 тыс. рублей.

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