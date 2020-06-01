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Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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«Зачем нужно снова втягивать в это (президентскую кампанию в США. ― Ред.) Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в конгрессе, так и в сенате. У нас есть поддержка президента (США Дональда Трампа. ― Ред.). Эти записи не являются чем-то приоритетным», ― отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что ничего не знает о деталях соглашения между экс-президентом Украины и Байденом, а также о том, существовало ли оно в принципе, передает «Интерфакс».

Речь идет о фрагментах телефонных разговоров, на которых Порошенко, Байден и бывший госсекретарь США Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Записи были сделаны в конце 2015-го и в 2016 году, их опубликовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая 2020-го.

На записи Байден рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на $1 млрд. Взятка была направлена на получение военных госзаказов предприятиями, связанными с бывшим украинским лидером.

Порошенко называет аудиозаписи подделкой. СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили о возбуждении против экс-президента уголовного дела о госизмене и злоупотреблении властью или служебным положением. Кроме того, Генпрокуратура обязана начать досудебное расследование по факту возможного вмешательства в работу Шокина, который в результате был смещен с поста главы ведомства.

В сентябре 2019 года в США разгорелся скандал после публикации информации о том, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Данные сведения стали поводом для запуска демократами процедуры импичмента Трампа. Однако информация о давлении на Киев была опровергнута после публикации Белым домом расшифровки разговора двух лидеров.

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