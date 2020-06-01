Фестиваль «Большая перемена» стартовал в режиме онлайн. Участники могут присоединитьсяк видеотрансляции в соцсетях. Впереди у конкурсантов практические задачи. Участниками «Большой перемены» стали уже более 600 тыс. человек. Проект — часть платформы «Россия — страна возможностей».