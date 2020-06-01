Мужчина погиб в ДТП в Брянской области

В Почепском районе Брянской области при столкновении двух автомобилей погиб человек. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье, 31 мая, на 52-м км автодороги Брянск–Новозыбков. По предварительным данным, 45-летний водитель Ford Fusion выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-278808, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате ДТП водитель иномарки получил различные травмы, от которых скончался на месте. О состоянии водителя «ГАЗа» не уточняется.

Обстоятельства аварии установят инспекторы ГИБДД.

Ранее 1 июня сообщалось, что в Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении водителя грузовика, который совершил ДТП с автобусом. В результате аварии погибли пять человек.